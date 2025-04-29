Один из главных турниров мира поздравил Андрееву с 18-летием

Пресс-служба турнира Большого шлема Australian Open поздравила с днем рождения первую ракетку России теннисистку Мирру Андрееву с 18-летием, опубликовав в своих социальных сетях видео с красивым розыгрышем.

«Какой талант, какая теннисистка. С 18-летием, Мирра Андреева!» — гласит подпись к видео.

28 апреля Андреева обыграла украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча, которая продолжалась 1 час 35 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:4. За это время Андреева не выполнила ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырех. На счету Стародубцевой также ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-поинта из девяти.

В четвертьфинале турнира Мирра встретится с американкой Кори Гауфф.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее Андреева рассказала об угрозах, которые получила в 14 лет.