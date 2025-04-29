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Дзюба рассказал, когда ощутил себя королем мира

Форвард Дзюба: мне было 29—30 лет, ощущал себя королем мира, самым сильным
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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба раскрыл, в каком возрасте стал ощущать себя королем мира. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Пока я близок к 37 годам. Но физически себя, правда, хорошо чувствую. Наверное, про ощущение как в 25 лет будет громко говорить, но лет на 30 себя ощущаю. Помню, в 2018‑м мне было 29—30 лет, ощущал себя королем мира, самым сильным», — поделился он.

19 апреля Дзюба отличился с 11-метрового удара на 23-й минуте игры против московского «Спартака» в Российской Премьер-лиге (РПЛ). После забитого мяча форвард на камеру показал специальную футболку, на которой написано: «Был — лось, 266. Стал — лев, 267».

Футболка является отсылкой к рекорду Дмитрия Лоськова в РПЛ по «гол+пас» (265, 120+145), который Дзюба побил в прошлом матче с «Факелом», набрав 266 голевое очко (166+100). Теперь на счету Дзюбы 267 очков в РПЛ. Такая статистика приводится порталом Transfermarkt.

Также Дзюба является рекордсменом по голам за сборную России, забив 31 мяч. По этому показателю он в марте 2025 года обошел Александра Кержакова.

Ранее Дзюба проставился за рекорд в сборной и чемпионате России.

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