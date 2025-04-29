Назван человек, от которого зависит возвращение России на международную арену

Бывший футбольный арбитр Павел Стипиди заявил, что не верит в скорое возвращение сборной России и российских клубов на международную арену и призвал не обманывать самих себя. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Не надо болтать и давать людям какие-то ложные надежды. Не все же понимают, что это чушь. Все зависит от одного человека у нас на данный момент. Это президент страны. Только он может все перевернуть с ног на голову, и тогда нас опять примут в международные турниры, — заявил он.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

19 марта сборная России под руководством главного тренера Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Ранее Карпин высказался о возвращении России на международную арену.