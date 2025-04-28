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Карпин высказался о возвращении России на международную арену

Карпин отреагировал на сигналы о возвращении России в международные соревнования
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Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал отвечать на вопрос, насколько реально возвращение российских команд на международную арену в ближайшее время. Его слова приводит Sport24.

«Никакой новой информации у меня не появилось. Как и у Александра Валерьевича [Дюкова]», — заявил специалист.

Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

19 марта сборная России под руководством главного тренера Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Ранее Карпин рассказал о своем хобби.

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