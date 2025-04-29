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Фанаты клуба НХЛ забросали газон дома российского хоккеиста кепками

Фанаты «Каролины» забросали кепками газон у дома Свечникова в честь хет-трика
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newsobserver/X

Болельщики »Каролины Харрикейнз» забросали кепками лужайку перед домом российского хоккеиста Андрея Свечникова. Об этом рассказал журналист The Herald Sun Тэд Огберн в соцсети X.

Таким образом фанаты поздравили российского игрока с хет-триком, который он оформил в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз». Игра завершилась победой «Каролины» со счетом 5:2. Первый гол в матче Свечников оформил уже на первой минуте первого периода.

«Как же здорово Свечникова поддерживают соседи после его хет-трика за «Харрикейнз», — написал Огберн.

Этот хет-трик стал для Свечникова вторым за карьеру в НХЛ. В лиге существует традиция, после того, как хоккеист забросит три шайбы в одном матче, фанаты выбрасывают на лед кепки. Этот поединок стал для «Каролины» выездным, поэтому фанаты решили поздравить игрока таким образом.

«Каролина» ведет в серии до четырех побед с результатом 3-1. Следующий матч состоится в ночь на 30 апреля, стартовая сирена прозвучит в 2:30 по московскому времени.

Ранее нападающий «Тампы» Никита Кучеров продлил безголевую серию в Кубке Стэнли до 14 матчей.

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