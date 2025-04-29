«Психологически утвердят»: тренер сравнил шансы «Зенита» и «Краснодара» на победу в РПЛ

Бывший футболист сборной России и тренер Владислав Радимов оценил шансы петербургского «Зенита» и «Краснодара» завоевать золото в Российской премьер-лиге (РПЛ) и раскрыл, что поможет «быкам» окончательно утвердить претензии на чемпионство. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Зенит» на бумаге должен брать максимальные 12 очков в оставшихся играх. Если ты хочешь стать чемпионом, такие матчи надо выигрывать. У «Краснодара» календарь в разы тяжелее. Я считаю, что домашний матч с «Рубином» будет ключевым для краснодарцев. Если они победят, они психологически утвердят претензии на чемпионство», — заявил Радимов.

В 26-м туре национального первенства «Зенит» сыграл вничью с московским «Динамо», поединок завершился со счетом 1:1. В турнирной чемпионата России петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 54 очка и на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо».

В следующем туре РПЛ «Зенит» дома сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Игра состоится 4 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Краснодар» на день раньше сразится с казанским «Рубином», начало матча — 19:30 мск.

Ранее состояние «Зенита» назвали караульным.