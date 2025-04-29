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Российские голкиперы в одном матче НХЛ пропустили по две шайбы за 11 секунд

«Флорида» повела 3‑1 в серии НХЛ с «Тампой», выиграв четвертый матч
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Jim Rassol/Reuters

«Флорида Пантерз» обыграла «Тампу-Бэй Лайтнинг» в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, завершилась с результатом 4:2. В составе победившей команды отличились Антон Лунделль, Аарон Экблад, Сет Джонс и Картер Вераге. За «Тампу» в этом поединке шайбы забросили Митчелл Чаффи и Эрик Чернак.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров очков в поединке не набрал. 31-летний российский хоккеист в этом регулярном чемпионате набрал 121 (37+84) очко в 78 матчах. Для Кучерова награда «Арт Росс Трофи» стала третьей в карьере, он оказался первым российским игроком, который сумел завоевать приз трижды.

Ворота «Флориды» защищал россиянин Сергей Бобровский, который сумел отразить 18 бросков из 20. Во втором периоде он пропустил две шайбы за 11 секунд. Голкипером «Тампы» в этом поединке был россиянин Андрей Василевский, отразивший 19 бросков из 22. Примечательно, что в третьем периоде он также пропустил две шайбы за 11 секунд.

«Флорида» повела в серии со счетом 3-1. Следующий матч состоится 30 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Ранее вошел в список претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ.

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