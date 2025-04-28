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Россиянин вошел в список претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ

Голкипер Василевский вошел в список претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ
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Официальный сайт НХЛ

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вошел в список претендентов на приз лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — «Везина Трофи». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В регулярном чемпионате россиянин сыграл за команду 63 матча, в которых в среднем пропускал по 2,18 шайбы. Его коэффициент надежности составил 92,1%.

В марте Василевский занял второе место в голосовании журналистов официального сайта лиги за приз лучшему голкиперу сезона. В голосовании россиянин набрал 57 очков. Все 16 журналистов поставили на первое место вратаря «Виннипега» Коннора Хеллебака — у него 80 баллов. Тройку замкнул Логан Томпсон из «Вашингтона» — 48 очков.

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги Василевский вместе с »Тампой» играет против действующего обладателя Кубка Стэнли «Флоридой Пантерз», которая в прошлом сезоне в финальной серии в семи матчах переиграла «Эдмонтон Ойлерз». Команды сыграли уже три матча, впереди «Флорида» — 2-1. Четвертый матч состоится ночью 29 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит 2:00 по московскому времени.

Ранее хоккеист «Монреаля» заявил, что Александр Овечкин заслужил дисквалификацию.

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