«Много проблем»: Карпин о судействе в России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признал, что в российском футболе существуют проблемы с судейством. Его слова приводит Sport24.

«Ну чего сейчас опять говорить? Много проблем [в судействе]. Что вы, сами не знаете? Сказать, что это плохо? Ну, как есть. Везде сейчас так. В Испании что творится!» — заявил специалист.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после 26-ти сыгранных туров лидирует «Краснодар», набравший 58 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит», имеющий в активе 54 балла. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА (51 очко), столичный «Спартак» идет на четвертой позиции, уступая балл армейцам.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Ранее Карпин рассказал о своем хобби.