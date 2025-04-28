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Россиянам объяснили, как выбрать беговые кроссовки на лето

Эксперт «Спортмастер PRO»: верх беговых кроссовок должен быть легким и прочным
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Shutterstock

Для того, чтобы заниматься бегом в жаркое время года, необходимо выбирать обувь, которая будет позволять коже «дышать». Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт «Спортмастер PRO» Дмитрий Саранцев, назвав ключевые параметры для подбора беговых кроссовок.

«При выборе беговых кроссовок на лето обратите внимание на несколько ключевых параметров. Верх обуви должен быть легким, дышащим и при этом достаточно прочным. Особое внимание стоит уделить амортизационной системе, хотя предпочтения у всех разные: кто-то выбирает более упругую пену, кто-то мягкую. Для бега по жестким поверхностям (асфальт, бетон) лучше подойдут модели с максимально мягкой амортизацией.

Важно учитывать, что пенные материалы рассчитаны на разный вес бегуна. Эту информацию можно найти в характеристиках модели или получить консультацию специалиста в магазинах Спортмастер PRO, где работают PRO-Эксперты. В этих магазинах доступен сервис «Территория бега», где проводят анализ биомеханики стопы, определяют пронацию, точки избыточного давления и подбирают идеальную обувь с учетом индивидуальных особенностей.

Еще один важный критерий — выбор между кроссовками с поддержкой стопы и нейтральными моделями. Этот выбор зависит от физической подготовки бегуна: если мышцы стопы и голеностопа достаточно сильны, можно использовать нейтральную обувь, но при усталости и потере тонуса потребуются модели с элементами поддержки, которые помогут сохранить правильное положение стопы на протяжении всей дистанции», — сказал Саранцев,

Ранее были названы способы избежать травм при игре в футбол на пляже.

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