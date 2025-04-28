Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван фаворит матча «Барселона» — «Интер»

Экс-игрок Пименов: «Барселона» показывает фантастический футбол
close
Emilio Morenatti/AP

Каталонская «Барселона» является фаворитом первого полуфинального матча Лиги чемпионов против миланского «Интера». Такое мнение в комментарии ODDS.ru выразил бывший нападающий сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов.

«Барселона» показывает фантастический футбол, обыгрывает «Реал» в Кубке, а «Интер» в это время проиграл «Болонье» и «Милану» в дерби. «Интер», наверное, попал в какую-то яму.

У «Барселоны» центр поля просто фантастический. Ольм, Педри, Ямаль, Рафинья — ключевые игроки, которые делают разницу на поле», — констатировал Пименов.

Эксперт заметил, что «Интеру» в этом отношении меньше повезло. И даже несмотря на то, что «сине-гранатовые» играют во всех турнирах, а силы у молодых игроков не должны заканчиваться, команда до сих пор допускает минимум ошибок. По мнению Пименова, «Интер» может забить «Барселоне» один мяч, но победа останется за каталонцами.

«Думаю, «Барселона» опять забьет очень много мячей. И чистая победа «Барселоны», — заключил Пименов.

Первый матч между «Барселоной» и «Интером» состоится в среду, 30 апреля. Он пройдет в Испании и начнется в 22:00 по московскому времени. В другой полуфинальной паре встречаются лондонский «Арсенал» и французский «ПСЖ» с российским голкипером Матвеем Сафоновым в составе.

Ранее был назван фаворит Лиги чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами