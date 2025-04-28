Назван фаворит матча «Барселона» — «Интер»

Каталонская «Барселона» является фаворитом первого полуфинального матча Лиги чемпионов против миланского «Интера». Такое мнение в комментарии ODDS.ru выразил бывший нападающий сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов.

«Барселона» показывает фантастический футбол, обыгрывает «Реал» в Кубке, а «Интер» в это время проиграл «Болонье» и «Милану» в дерби. «Интер», наверное, попал в какую-то яму.

У «Барселоны» центр поля просто фантастический. Ольм, Педри, Ямаль, Рафинья — ключевые игроки, которые делают разницу на поле», — констатировал Пименов.

Эксперт заметил, что «Интеру» в этом отношении меньше повезло. И даже несмотря на то, что «сине-гранатовые» играют во всех турнирах, а силы у молодых игроков не должны заканчиваться, команда до сих пор допускает минимум ошибок. По мнению Пименова, «Интер» может забить «Барселоне» один мяч, но победа останется за каталонцами.

«Думаю, «Барселона» опять забьет очень много мячей. И чистая победа «Барселоны», — заключил Пименов.

Первый матч между «Барселоной» и «Интером» состоится в среду, 30 апреля. Он пройдет в Испании и начнется в 22:00 по московскому времени. В другой полуфинальной паре встречаются лондонский «Арсенал» и французский «ПСЖ» с российским голкипером Матвеем Сафоновым в составе.

Ранее был назван фаворит Лиги чемпионов.