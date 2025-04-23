Назван фаворит Лиги чемпионов

«Барселона» является фаворитом текущего розыгрыша чемпионата Испании, а также Лиги чемпионов. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов, также оценив проблемы мадридского «Реала» в нынешнем сезоне.

«У «Реала» многоопытный тренер. Но практика показывает, что не все зависит от тренеров – многое, но не все. Наставник реализацию своих идей может осуществить только через игроков на поле. Пусть они сами разбираются, кто виноват. Но был же период, когда «Барселона» проигрывала «Баварии» 2:8 – тогда уходили Месси, Суарес, Дани Алвес, Альба. Но команда восстановилась так, что сейчас блистает. И «Барселона» сейчас – самый явный фаворит не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов», – считает Билялетдинов.

«Реал» сенсационно вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов, проиграв лондонскому «Арсеналу» по сумме двух матчей 1:5. В чемпионате Испании мадридцы идут на втором месте, набрав после 32 туров 69 очков. За шесть туров до конца первенства «Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на семь баллов (но у «сливочных» есть матч в запасе).

В свою очередь, каталонцы в Лиге чемпионов на четвертьфинальной стадии выбили из борьбы дортмундскую «Боруссию». Их соперником в полуфинале будет миланский «Интер». Первый матч состоится 30 апреля в Испании, ответная игра пройдет в Милане 6 мая.

Ранее стало известно, что лидеру «Реала» грозит дисквалификация на два года.