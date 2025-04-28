Олимпийская чемпионка рассказала, должна ли Вяльбе остаться во главе российских лыжных гонок

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак заявила, что поддержит Елену Вяльбе на выборах главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), передает «Матч ТВ».

«Дело не в Губерниеве или ком‑то еще. Елена Валерьевна очень хорошо выполняет свою работу. Во главе федерации вижу только ее. Хочу, чтобы она продолжала работать», — сказала Ступак.

20 апреля журналист Дмитрий Губерниев поздравил Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее Губерниев назвал Вяльбе «голой королевой».