Хоккеист «Монреаля» заявил, что Овечкин заслужил дисквалификацию

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Якуб Добеш считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заслужил дисквалификацию за силовой прием, который россиянин провел против Джейка Эванса, передает сайт «Монреаля».

«Мне кажется, что игра была практически закончена, когда Ови ударил Джейка. Я думаю, что этот силовой прием заслуживает, по крайней мере, одного матча дисквалификации», — сказал Добеш.

За команду из столицы США забили Дилан Строум, Брэндон Дьюхейм, Эндрю Манджапане и Том Уилсон. У «Монреаля» отличились Юрай Слафковски и Коул Кофилд.

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился результативными баллами. К слову, 19-летний форвард «Монреаля» Иван Демидов набрал первое очко в плей-офф Кубка Стэнли — у него голевая передача.

«Вашингтон» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:1. Следующий матч серии состоится 1 мая. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

Ранее тренер «Вашингтона» похвалил своих игроков после победы над «Монреалем».