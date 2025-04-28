Тренер «Вашингтона» о победе над «Монреалем»: детали нашей игры были на хорошем уровне

Тренер «Вашингтона» Карбери похвалил своих игроков после победы над «Монреалем»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери похвалил своих хоккеистов после победы над «Монреалем» в четвертом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает сайт турнира.

«Я считаю, что детали нашей игры были на хорошем уровне. Мы не создавали много моментов, но игра складывалась именно так, как нужно», — сказал Карбери.

За команду из столицы США забили Дилан Строум, Брэндон Дьюхейм, Эндрю Манджапане и Том Уилсон. У «Монреаля» отличились Юрай Слафковски и Коул Кофилд.

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился результативными баллами. К слову, 19-летний форвард «Монреаля» Иван Демидов набрал первое очко в плей-офф Кубка Стэнли — у него голевая передача.

«Вашингтон» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:1. Следующий матч серии состоится 1 мая. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

Ранее «Вашингтон» обыграл «Монреаль» в четвертом матче серии плей-офф НХЛ.