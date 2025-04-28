«Вашингтон» крупно обыграл «Монреаль» в четвертом матче серии плей-офф НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Монреаль» 5:2 и ведет в серии плей-офф НХЛ со счетом 3:1

«Вашингтон Кэпиталз» уверенно обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 5:2 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра проходила в «Белл Центре» в Монреале.

Гости доминировали в третьем периоде, забросив четыре шайбы, и повели в серии 3:1. Решающая пятая встреча пройдет в Вашингтоне в ночь на 1 мая.

За команду из столицы США забили Дилан Строум, Брэндон Дьюхейм, Эндрю Манджапане и Том Уилсон. У «Монреаля» отличились Юрай Слафковски и Коул Кофилд.

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился результативными баллами. К слову, 19-летний форвард «Монреаля» Иван Демидов набрал первое очко в плей-офф Кубка Стэнли — у него голевая передача.

В ходе этого матча Овечкин вылетел на скамейку запасных «Канадиенс» после неудачного силового приема. В первом периоде хоккеист попытался провести силовой прием против защитника «Монреаля» Александра Каррье. В момент столкновения канадец успел увернуться и проскочить мимо Овечкина.

Ранее Свечников вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Каролины» в плей-офф.