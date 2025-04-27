В «Динамо» высказались о вероятном чествовании Овечкина

Московское футбольное «Динамо» рассматривает вариант с проведением мероприятия в честь российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в связи с взятием «вечного» снайперского рекорда, который принадлежал канадцу Уэйну Гретцки. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

«Пока запланированных мероприятий нет, но мы были бы рады придумать что-то совместное с Сашей. Как вы понимаете, пока он играет в плей-офф и у него другие задачи», — сказал Гафин.

В 2022 году Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче футбольного «Динамо» против медийной команды «Амкал» (5:0) и забил один из мячей.

В ночь на 26 апреля «Вашингтон» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ проиграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:6. Овечкин забросил одну из шайб своей команды, гол стал для него 75-м в розыгрышах Кубка Стэнли за всю карьеру. Теперь на счету Овечкина 972 заброшенные шайбы с учетом плей-офф. По этому показателю он идет на втором месте, уступая только Уэйну Гретцки (1016).

«Вашингтон» лидирует в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующая игра состоится 28 апреля.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах, 6 апреля.

Ранее Овечкин объяснил поражение от «Монреаля» в матче плей-офф НХЛ.