Овечкин объяснил поражение от «Монреаля» в матче плей-офф НХЛ

Овечкин о поражении от «Монреаля»: никто не говорил, что будет легко

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин объяснил поражение от «Монреаля» в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявив, что никто не говорил, что будет легко, передает RT.

«Мы знали, что они выйдут заряженными. Я думаю, мы солидно смотрелись в первом периоде, сделали всего пару ошибок. Но никто не говорил, что будет легко», — сказал Овечкин.

Встреча завершилась со счетом 3:6. Овечкин записал на свой заброшенную шайбу.

«Вашингтон» лидирует в серии до четырех побед со счетом 2:1. Следующая игра состоится 28 апреля.

Теперь на счету Овечкина 972 заброшенные шайбы с учетом плей-офф. По этому показателю он идет на втором месте, уступая только Уэйну Гретцки (1016).

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах, 6 апреля.

Ранее российский хоккеист стал звездой матча плей-офф НХЛ.