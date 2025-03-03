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Российский хоккеист подрался из-за одноклубника в матче НХЛ

Российский игрок «Каролины» Свечников подрался в матче НХЛ из-за одноклубника
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Официальный сайт НХЛ

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников подрался в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз» с канадским защитником соперника Джоэлем Хэнли.

Поводом для драки стала грубая игра канадца против одноклубника Свечникова — нападающего «Харрикейнз» Джордана Мартинука — в конце третьего периода встречи. Судьи разняли хоккеистов, оба спортсмена получили по пять минут штрафа.

Матч завершился победой «Каролины» в овертайме со счетом 2:1. В ее составе отличились Джейккоб Славин и Себастьян Ахо, а единственный гол «Калгари» оформил Назем Кадри.

Свечников в этом поединке результативными действиями не отличился и очков не набрал.

Российский хоккеист в 2018 году был выбран в первом раунде под общим вторым номером клубом «Каролина Харрикейнз». 30 июня того же года хоккеист подписал трехлетний контракт новичка с командой. Свечников дебютировал в НХЛ 4 октября 2018 года в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», в котором провел на льду 11:48 и очков набрать не сумел.

Ранее «Трактор» одержал крупнейшую победу в истории клуба в КХЛ.

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