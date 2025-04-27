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«Ливерпуль» выиграл чемипионат Англии

«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» со счетом 5:1 и выиграл чемпионат Англии
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Paul Childs/Reuters

«Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии, разгромив «Тоттенхэм» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. На 12-й минуте отличился игрок «Тоттенхэма» Доминик Соланке, однако еще до перерыва «шпоры» пропустили три: на 16-й минуте забил Луис Диас, на 24-й — Алексис Маккаллистер, а на 34-й — Коди Гакпо. На 63-й минуте свой 28-й гол в сезоне забил лучший бомбардир национального первенства Мохамед Салах, а на 69-й минуте в свои ворота мяч срезал защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи.

В турнирной таблице национального первенства «Ливерпуль» за четыре тура до конца набрал 82 очка и имеет отрыв от ближайшего преследователя «Арсенала» на 15 баллов. «Тоттенхэм» занимает 16-ю строчку с 37 очками.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее в «Реале» пожаловались на судейство в финале Кубка Испании.

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