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Бывшая жена экс-игрока «Спартака»: он поступил как самая последняя крыса

Бывшая жена экс-игрока «Спартака» Хомича: он поступил как крыса
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alishahoma/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена экс-вратаря московского «Спартака» Дмитрия Хомича Алина в интервью каналу «Ари о спорте» пожаловалась на своего бывшего супруга.

«Он обещал, что никакого раздела не будет. Поступил как самая последняя крыса. Подает втихаря на раздел имущества и претендует на то, где я делала ремонт. Мы должны были туда переезжать. Три квартиры достались ему», — сказала Алина.

Хомич выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год. Вместе с красно-белыми он стал финалистом Кубка России сезона-2005/06. Также он выходил в финал Кубка России с владикавказской «Аланией». Последним клубом Хомича стал «СКА-Хабаровск».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее бывшая жена Матвея Сафонова подала в суд на признание его банкротом.

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