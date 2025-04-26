Бывшая жена экс-игрока «Спартака»: он поступил как самая последняя крыса

Бывшая жена экс-вратаря московского «Спартака» Дмитрия Хомича Алина в интервью каналу «Ари о спорте» пожаловалась на своего бывшего супруга.

«Он обещал, что никакого раздела не будет. Поступил как самая последняя крыса. Подает втихаря на раздел имущества и претендует на то, где я делала ремонт. Мы должны были туда переезжать. Три квартиры достались ему», — сказала Алина.

Хомич выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год. Вместе с красно-белыми он стал финалистом Кубка России сезона-2005/06. Также он выходил в финал Кубка России с владикавказской «Аланией». Последним клубом Хомича стал «СКА-Хабаровск».

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