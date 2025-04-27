Медведев вышел в четвертый круг турнира в Испании

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира в Мадриде, обыграв в третьем раунде аргентинца Хуана Мануэля Черундоло.

Встреча, которая продолжалась 1 час 3 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:2.

Медведев два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Черундоло два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-поинта из одного.

В следующем матче соперником Медведева станет американец Брендон Накашима, который переиграл итальянца Флавио Коболли.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

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