Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Крылья Советов» обыграли аутсайдера РПЛ

«Крылья Советов» со счетом 2:0 обыграли «Оренбург» в 26-м туре чемпионата России
close
Telegram-канал «ФК «Оренбург»»

Самарские «Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 2:0. Футболисты «Крыльев» забили оба мяча уже в концовке второго тайма с разницей в четыре минуты: на 83-й Иван Сергеев реализовал пенальти, а на 87-й Дмитрий Цыпченко забил с игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

В турнирной таблице национального первенства «Крылья Советов» идут на девятой позиции, набрав 30 очков. «Оренбург» — один из аутсайдеров лиги. Команда расположилась на предпоследнем, 15-м месте, имея в активе 17 очков.

В следующем туре РПЛ самарская команда в домашнем поединке сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 5 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Оренбург» отправится на выезд и сразится со столичным «Локомотивом» 3 мая. Начало поединка — 17:00 мск.

Ранее пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком» назвали цирком.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами