«Лучше бы молчала»: чемпион ОИ раскритиковал слова Касаткиной о нежелании жить в России

Тихонов раскритиковал Касаткину за слова о нежелании жить в России

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал сменившую гражданство теннисистку Дарью Касаткину за слова о нежелании жить в России. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Ее здесь родили и воспитали. Так ты хотя бы промолчи!» — заявил Тихонов, отметив, что почти все покинувшие Россию спортсмены начинают негативно отзываться о стране.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно в ночь на 29 марта.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что ему жалко сменившую гражданство Касаткину.