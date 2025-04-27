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Спорт

Выжить любой ценой: «Крылья Советов» против «Оренбурга». LIVE

Футбол. РПЛ. 26-й тур. «Крылья Советов» — «Оренбург». ОНЛАЙН

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Телеграм-канал «ФК «Оренбург»»
В очередном матче 26-го тура чемпионата России «Оренбург» играет на выезде с «Крыльями Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Мир Российская Премьер-лига. 26-й тур
1-й тайм
27 апреля 14:00
Крылья Советов
Самара, Россия
0 : 0
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
3'

Начало игры остается за самарцами.

14:02

Игра началась! Поехали!

13:55

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Сыщенко, Рыбчинский, Михайлов, Башич, Савельев, Мансилья, Гюрлюк.

13:50

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Костанца, Печенин, Ороз, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Сергеев, Шитов.

13:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Оренбург» сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Начало матча — в 14.00 мск.

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