Спорт
Выжить любой ценой: «Крылья Советов» против «Оренбурга». LIVE
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В очередном матче 26-го тура чемпионата России «Оренбург» играет на выезде с «Крыльями Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Мир Российская Премьер-лига. 26-й тур
1-й тайм
27 апреля 14:00
Крылья Советов
Самара, Россия
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
3'
Начало игры остается за самарцами.
13:55
«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Сыщенко, Рыбчинский, Михайлов, Башич, Савельев, Мансилья, Гюрлюк.
13:50
«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Костанца, Печенин, Ороз, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Сергеев, Шитов.
13:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Оренбург» сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Начало матча — в 14.00 мск.