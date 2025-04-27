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«Никому не хватило мастерства»: экс-футболист о матче «Спартак» — ЦСКА

Экс-футболист Масалитин: «Спартаку» и ЦСКА не хватило мастерства в дерби
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ФК «Салют Белгород»

Бывший футболист Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что московский ЦСКА заслужил победу над столичным «Спартаком» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«ЦСКА грамотно выстроил оборонительные редуты, изучил все плюсы и минусы «Спартака», не дал развернуться Барко. Здорово сыграл в составе ЦСКА Мойзес. Армейцы не допускали больших огрехов. Впереди ничего у ЦСКА не получалось, но в конце первого тайма выручил стандарт. В матче было много эмоций, мотивации, но мастерства не хватило обеим командам», — сказал Масалитин.

26 апреля в матче РПЛ «Спартак» на своем стадионе уступил московскому ЦСКА со счетом 1:2. Голами у ЦСКА отметились Сауль Гуарирапа и Кристиан Бистрович, единственный мяч «Спартака» забил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». «Спартак» опустился на четвертую позицию, команда набрала 50 баллов.

Ранее Игорь Акинфеев тремя словами описал победу ЦСКА над «Спартаком».

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