Рублев вылетел с турнира в Мадриде, не сумев защитить титул

Российский теннисист Рублев проиграл Бублику и вылетел с турнира в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Его соперником был представитель Казахстана Александр Бублик. Встреча, которая продолжалась 1 час 22 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:0, 4:6.

Рублев 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Бублика 10 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Рублев выиграл «Мастерс» в Мадриде в прошлом году и теперь не сумел защитить титул.

10 апреля российский теннисист проиграл французу Артуру Филсу в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Монако. Рублев, получивший седьмой номер посева, проиграл в двух сетах — 2:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

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