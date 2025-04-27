«Нет оправдания»: игрок «Реала» о попытке напасть на судью

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер на своей странице в социальной сети извинился перед главным арбитром финального матча Кубка Испании с «Барселоной» Рикардо Де Бургосой Бенгоэчеа, на которого попытался напасть.

«Моему поведению минувшим вечером нет оправдания. Я очень сожалею об этом. Мы провели очень хорошую игру, начиная со второго тайма. После 111-й минуты я больше не мог помочь своей команде и допустил ошибку перед финальным свистком. Еще раз приношу извинения судье и всем, кого я разочаровал», — написал он.

Рюдигер вышел в стартовом составе и отыграл 111 минут, после чего был заменен. Инцидент произошел уже в самом конце матча. Футболист потерял самообладание после фола Килиана Мбаппе на Эрике Гарсии, за что он получил красную карточку. После этого он попытался прорваться к арбитру, его сдержали партнеры по команде. Игрок после этого бросил в судью пакет со льдом. В один из моментов Рюдигера увели в раздевалку, однако он вернулся и вновь попытался прорваться к судье.

Футболиста могут дисквалифицировать на срок от 4 до 12 матчей.

Встреча завершилась победой каталонцев со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Педри, Ферран Торрес и Жюль Кунде. У «Реала» мячи забили Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени. Для «Барселоны» эта победа стала 32-й в истории турнира. «Реал» выигрывал Кубок Испании 20 раз.

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