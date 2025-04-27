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«Атланта» с Миранчуком потерпела крупное поражение в США

«Атланта» с Миранчуком со счетом 0:3 проиграла «Орландо» в МЛС
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Cory Knowlton/Reuters

«Атланта Юнайтед» проиграла «Орландо Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС.

Встреча завершилась с результатом 3:0. В составе победителей по голу забили Луис Муриэль, Алекс Фриман и Марко Пашалич.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе, провел весь матч, однако результативными действиями отличиться не сумел.

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля 2024 года. Прежде футболист выступал за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

В турнирной таблице МЛС «Атланта» — один из аутсайдеров, команда идет на 25-й строчке, набрав после десяти туров девять баллов. «Орландо Сити» расположился на девятой позиции с 16 очками.

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