«Не хотелось, чтоб использовали как манипуляцию»: Журова о жизни Овечкина в США

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об отношении американцев к российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, заявив, что это не должно повлиять на граждан внутри России. Ее слова приводит Vprognoze.ru.

«Мне бы не хотелось бы, чтобы кто-то начал особенно внутри нашей страны использовать это, как манипуляцию для сталкивания людей. Кто-то будет восхищаться этим событиям, а кто-то скажет, что он не россиянин и к России не имеет никакого отношения. Вот и начнется такая критика друг друга», — заявила она.

В ночь на 26 апреля «Вашингтон» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ проиграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:6. Овечкин забросил одну из шайб своей команды, гол стал для него 75-м в розыгрышах Кубка Стэнли за всю карьеру. Теперь на счету Овечкина 972 заброшенные шайбы с учетом плей-офф. По этому показателю он идет на втором месте, уступая только Уэйну Гретцки (1016).

«Вашингтон» лидирует в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующая игра состоится 28 апреля.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах, 6 апреля.

Ранее Овечкин объяснил поражение от «Монреаля» в матче плей-офф НХЛ.