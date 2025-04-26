Футболист «Зенита» заявил, что команде не хватило агрессии в игре с «Динамо»

Футболист «Зенита» Дуглас Сантос: нам не хватило агрессии в игре с «Динамо»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что команде не хватило агрессии в игре Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо», передает «Чемпионат».

«Не хватило агрессии в моментах владения мячом, не хватило динамики, эмоций, движения впереди. Это главные факторы, которых нам сегодня не доставало для победы над «Динамо», — сказал Дуглас Сантос.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл «Зенит», когда на 18-й минуте отличился Педро. Московский клуб сравнял на 41-й минуте благодаря голу Ярослава Гладышева.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 54 очка и на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо». Московское «Динамо» занимает пятую строчку в таблице, набрав 47 баллов.

Ранее в «Зените» остались недовольны ничьей с «Динамо».