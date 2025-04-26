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17-летняя Андреева вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

17-летняя Андреева обыграла польку Френх и вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде
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Mark J. Terrill/AP

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира серии WTA-1000 в Мадриде.

В матче третьего круга российская спортсменка обыграла представительницу Польши Магдалену Френх. Встреча, которая продолжалась 1 час 42 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:3.

За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Френх один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В матче 1/8 финала Андреева сразится с победительницей противостояния между россиянкой Людмилой Самсоновой и украинкой Юлией Стародубцевой.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

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