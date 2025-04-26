«Не может рассматриваться»: глава украинского футбола о допуске России

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил, что пока продолжается СВО России на Украине, не может быть и речи о возвращении российских команд на международную арену. Его слова приводит украинское издание Tribuna.

«Моя позиция остается неизменной: пока продолжается конфликт [формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ], вопрос их допуска не может рассматриваться», — сказал Шевченко.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее стал известен возможный соперник сборной России.