«Люблю вечером»: Загитова рассказала о постыдном удовольствии

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в интервью для «Спортмастер Медиа» рассказала, есть ли у нее guilty pleasure (устоявшееся выражение, в переводе означающее «постыдное удовольствие. — «Газета.Ru»).

«Ха! Я люблю вечером, чтобы расслабить свою голову, посмотреть какие-нибудь странные вещи, по типу «Битвы экстрасенсов»… Об этом никто не знал до этого момента! Зачем вы меня это спросили? Да, бывает такое», — поделилась она.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее известный стример оскорбил Загитову, назвав ее ботоксным зомби.