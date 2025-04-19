«Похожа на ботоксное зомби»: известный стример оскорбил Загитову

Известный российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон во время своего прямого эфира подверг резкой критике олимпийскому чемпионку 2018 года по фигурному катанию Алину Загитову за изменения во внешности. Фрагмент эфира опубликован в Telegram-канале «Арсен Версен».

«Посмотрите на Загитову. Она же похожа на ботоксное зомби, чудовище. Это что, олимпийская чемпионка? У нее что-то не так с головой», — заявил он.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Александр Мостовой назвал причину хейта Загитовой.