Российский хоккеист стал звездой матча плей-офф НХЛ

Российский хоккеист «Сент-Луиса» Павел Бучневич стал второй звездой матча плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс».

Третий матч серии завершился со счетом 7:2 в пользу «Сент-Луиса». На счету Бучневича три заброшенные шайбы. Также он оформил на свой счет результативную передачу. Еще в составе «Сент-Луиса» отличились Кэм Фаулер, Джордан Кайру, Алексей Торопченко и Колтон Парайко. За «Виннипег» шайбы забросили Давид Густафссон и Нил Пионк.

В трех матчах Кубка Стэнли Бучневич записал набрал шесть результативных очков (3+3).

«Виннипег» лидирует в серии до четырех побед со счетом 2:1. Следующий матч серии состоится 27 апреля. Команды выйдут на лед в 20:00 по московскому времени.

24 апреля «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский форвард Александр Овечкин, выиграл и второй домашний матч на старте серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс» — 3:1.

Ранее карточка с автографом Овечкина была продана за рекордную сумму.