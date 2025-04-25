Дина Аверина заявила, что не следит за гимнастикой

Российская гимнастка Дина Аверина заявила, что не следит за турниром между Россией и Белоруссией, который проходит в Санкт-Петербурге. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Честно, нет. Я уже говорила, что за художественной гимнастикой особо не слежу. Как-то не до этого. Где-то есть новости, я их читаю и все», — заявила Аверина.

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье.

Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы.

Ранее стала известна дата свадьбы Авериной и фигуриста Дмитрия Соловьева.

Ранее Аверина призналась в чувствах к Соловьеву.