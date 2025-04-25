Главный герой матча «Динамо» — «Краснодар» рассказал о своем повреждении

Агкацев о сломанном пальце в игре с «Динамо»: чемпионство добывается только так

Ставший главным героем встречи 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между махачкалинским «Динамо» и «Краснодаром» вратарь Станислав Агкацев рассказал, что сломал палец. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Чемпионство добывается только так — со сломанными пальцами. Удаление подкосило, но ребята — герои», — заявил Агкацев.

Встреча, которая состоялась в Махачкале, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Уже на 6-й минуте первый гол «Краснодара» забил Мозес Кобнан. На 25-й минуте счет сравнял Мохаммад Хоссейннежад, но на 45-й Жоао Батчи снова вывел «быков» вперед. На 65-й минуте Эдуард Сперцян сделал счет 3:1, а затем на 79-й не забил пенальти. На 80-й минуте красную карточку получил игрок «Краснодара» Диего Коста получил красную карточку.

На 86-й минуте Кирилл Зинович сделал разницу минимальной, а на 101-й минуте голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении Гамида Агаларова.

В этом эпизоде Агкацев получил травму. В трансляцию попал кадр, на котором был виден перебинтованный палец игрока.

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