Мостовой раскрыл, как топ-клубу преодолеть кризис

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что чтобы преодолеть кризис, английскому «Манчестер Юнайтед», в первую очередь, надо перестать «шарахаться». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Руководство «Манчестера» подумало, что парень придет и типа все заиграют. Что-то не заигрывают. Уже какой год мы видим эти шарахания. У них деньги есть, просто нужно хороший состав собрать и все», — заявил Мостовой.

После 33 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 38 очков. В Лиге Европы «манкунианцы» на стадии 1/2 финала сыграют с испанским «Атлетико».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее европейский футбольный клуб установил мировой рекорд.