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Сбежавший из России футболист выплатит «Ростову» более €3 млн

Сбежавший из России футболист Норманн выплатит «Ростову» более €3 млн
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Пресс-служба ФК «Ростов»/РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал норвежского полузащитника Матиаса Норманна и его нынешний клуб «Аль-Раед» (Саудовская Аравия) выплатить «Ростову» более €3 миллионов компенсации плюс 5% годовых за нарушение условий контракта без уважительных причин, сообщает официальный сайт CAS.

«Судейская коллегия считает, что у игрока не было достаточных оснований для расторжения контракта с «Ростовом», — говорится в заявлении.

Норманн выступал за «Ростов» с января 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.

Норвежский футболист провел за москвичей 15 матчей, а летом 2023 года самовольно покинул Россию, несмотря на действующий контракт. В августе он подписал соглашение с «Аль-Раедом».

Ранее сбежавшего из России футболиста дисквалифицировали за плевок в соперника.

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