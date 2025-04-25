Сбежавший из России футболист выплатит «Ростову» более €3 млн

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал норвежского полузащитника Матиаса Норманна и его нынешний клуб «Аль-Раед» (Саудовская Аравия) выплатить «Ростову» более €3 миллионов компенсации плюс 5% годовых за нарушение условий контракта без уважительных причин, сообщает официальный сайт CAS.

«Судейская коллегия считает, что у игрока не было достаточных оснований для расторжения контракта с «Ростовом», — говорится в заявлении.

Норманн выступал за «Ростов» с января 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.

Норвежский футболист провел за москвичей 15 матчей, а летом 2023 года самовольно покинул Россию, несмотря на действующий контракт. В августе он подписал соглашение с «Аль-Раедом».

Ранее сбежавшего из России футболиста дисквалифицировали за плевок в соперника.