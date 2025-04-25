Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде после снятия соперника

Медведев вышел в третий раунд «Мастерса» в Мадриде после снятия Джере

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде после снятия сербского спортсмена Ласло Джере, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Марио Боккарди.

Встреча между Медведевым и Джере должна была состояться 25 апреля.

В третьем круге Медведев сыграет с победителем пары Хуан-Мануэль Серундоло — Феликс Оже-Альяссим.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее Медведев потерял позицию в рейтинге лучших.