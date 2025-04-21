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Теннисист Медведев потерял позицию в рейтинге лучших

Теннисист Медведев опустился на десятое место в рейтинге ATP
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Francis Mascarenhas/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев потерял одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Представитель России опустился с девятой строчки на десятую. Последний матч Медведев провел 10 апреля: в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло он проиграл представителю Австралии Алексу де Минору в двух сетах.

Медведев покинул десятку сильнейших 31 марта — впервые с февраля 2023-го, через неделю он вернулся в топ-10, однако подняться высоко снова не смог.

Лучшим российским теннисистом в рейтинге остается Андрей Рублев, который занимает восьмую строчку. Лидирует в списке итальянский теннисист Янник Синнер, на втором месте идет немец Александр Зверев, а замыкает тройку лучших испанец Карлос Алькарас.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее российский теннисист не смог выйти в финал турнира в Испании.

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