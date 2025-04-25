Экс-футболист ЦСКА: у команды есть все шансы на победу над «Спартаком»

Экс-игрок ЦСКА Карсаков: у команды есть все шансы на победу над «Спартаком»

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Карсаков заявил, что красно-синие могут обыграть столичный «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«ЦСКА сейчас набрал ход, а «Спартак» не в лучшей форме. У нас есть все шансы одержать победу в предстоящем дерби. Я ставлю на ЦСКА в этом матче», — сказал Карсаков.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 26 апреля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В первом круге чемпионата сильнее оказался «Спартак», игра, которая прошла на стадионе армейцев, завершилась с результатом 2:0.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на четвертом месте, набрав 48 очков. Красно-белые опережают соперника на два балла и идут на третьей позиции. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набравший 55 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», в активе которого 53 очка.

Ранее экс-тренер «Спартака» назвал главную проблему клуба.