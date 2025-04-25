Капризов догнал лидера бомбардирской гонки Кубка Стэнли-2025

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли между «Миннесотой» и «Вегасом».

Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счетом 5:2. Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль. Теперь на его счету 7 (4+3) очков.

В бомбардирской гонке Кубка Стэнли-2025 россиянин догнал Адриана Кемпе из «Лос-Анджелес Кингз» и Кэма Фаулера из «Сент-Луиса».

«Миннесота» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:1.

Следующий матч против «Вегаса» «Миннесота» проведет на своей площадке 26 апреля. Стартовое вбрасывание запланировано на 23.00 по московскому времени.

В регулярном сезоне-2024/25 Капризов сыграл 41 матч и набрал 56 (25+31) очков. В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» заняла седьмое место, набрав 97 баллов.

27-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

Ранее Капризов вошел в тройку лучших снайперов «Миннесоты».