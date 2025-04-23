Капризов вошел в тройку лучших снайперов «Миннесоты»

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов попал в тройку лучших снайперов клуба в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин забросил две шайбы в ворота «Вегаса» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли. Теперь на счету 27-летнего россиянина 12 голов за клуб в плей-офф НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Марианом Габориком. Лидер «Миннесоты» по заброшенным шайбам в плей-офф НХЛ является Зак Паризе (16).

«Миннесота» обыграла «Вегас» со счетом 5:2. Счет в серии до 4 побед стал 1:1.

В регулярном сезоне-2024/25 Капризов сыграл 41 матч и набрал 56 (25+31) очков. В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» заняла седьмое место, набрав 97 баллов.

Следующий матч между «Миннесотой» и «Вегасом» состоится 25 апреля. Команды выйдут на лед в 4.00 по московскому времени.

27-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

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