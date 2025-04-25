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Кержаков назвал проблему «Зенита»

Кержаков: хотелось бы видеть в «Зените» больше своих воспитанников
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков заявил, что ему хотелось бы видеть в команде больше собственных воспитанников, передает «Российская газета».

«Мне бы хотелось, чтобы в команде было как можно больше наших воспитанников. Сейчас это невозможно. Как я понимаю, уровень выпускников не позволяет им на равных конкурировать с легионерами», — сказал Кержаков.

В следующем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграет на выезде с московским «Динамо». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» 26 апреля. Начало запланировано на 14:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков.

В турнирной таблице чемпионата России петербургский коллектив занимает второе место, набрав 53 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два балла. «Динамо» идет на пятой строчке с 46 очками.

До конца чемпионата осталось пять туров.

Ранее экс-футболист «Зенита» выразил переживания по поводу матча с «Динамо».

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