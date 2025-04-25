Экс-футболист «Зенита» выразил переживания по поводу матча с «Динамо»

Горшков считает, что «Динамо» может преподнести сюрприз в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Александр Горшков выразил мнение, что московское «Динамо» может удивить в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«В Москве будет непростая игра. «Динамо» — не совсем стабильная команда, но сюрприз может преподнести. Команда играющая, иногда без обороны, но все может сложиться в их пользу. Поэтому «Зениту» стоит серьезно воспринимать эту игру», — заявил Горшков.

Встреча «Динамо» и «Зенита» состоится на стадионе «ВТБ Арена» 26 апреля. Начало запланировано на 14:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков.

В турнирной таблице чемпионата России петербургский коллектив занимает второе место, набрав 53 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два балла. «Динамо» идет на пятой строчке с 46 очками.

До конца чемпионата осталось пять туров.

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