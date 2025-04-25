«Интер Майами» Месси проиграл в первом матче 1/2 финала Кубка чемпионов

Футбольный клуб «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси, уступил «Ванкувер Уайткэпс» в первом матче 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Команды встречались в Ванкувере. Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0. В составе победителей точными ударами отметились Брайан Уайт и Себастьян Берхалтер.

Ответная встреча состоится 1 мая в США. В другой полуфинальной паре играют мексиканские «Тигрес» и «Крус Асуль». Первая встреча между этими командами завершилась со счетом 1:1.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 2022 года, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС.

Ранее Месси уступил Криштиану Роналду в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов.