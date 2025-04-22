Месси уступил Роналду в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов

Месси стал пятым в топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси поднялся с шестой на пятую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Топ составил журнал Sportico.

Заработок посчитан за время их игровой карьеры и после ее окончания с учетом инфляции. В него включены заработная плата, бонусы, призовые деньги, выступления, гонорары, рекламные контракты. Согласно рейтингу, Месси заработал $1,85 млрд.

Лидером рейтинга остается шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, который заработал $4,15 млрд (с учетом инфляции). На втором месте гольфист Тайгер Вудс ($2,79 млрд), на третьем — футболист Криштиану Роналду ($2,23 млрд). На четвертой позиции идет четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс ($1,88 млрд).

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 2022 года, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС.

Ранее Месси пожаловался на враждебность фанатов.