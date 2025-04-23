Карточка с автографом Овечкина была продана за рекордную сумму

Золотая карточка с автографом капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из дебютного сезона-2005/2006 была продана на аукционе за $381 тыс. Об этом сообщает Collectorclub в социальных сетях.

По качеству и редкости эту карточку оценили в 8 баллов из 10. Отмечается, что сделка побила прошлый рекорд карточек Овечкина ($182,4 тыс.), а также стала самой дорогой продажей среди современных хоккеистов и третьей по величине за всю историю.

Овечкин сделал дубль в первом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ), который состоялся в ночь на 22 апреля. Теперь на счету Овечкина 971 заброшенная шайба в НХЛ с учетом плей-офф. На счету канадца Гретцки, который является лидером по этому показателю, 1016 точных бросков.

Следующий матч между «Вашингтоном» и «Монреалем» состоится 24 апреля. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах, 6 апреля.

Ранее была названа следующая цель Овечкина в НХЛ.